Movimento Inspira Brasília: Iniciativa multissetorial sela parcerias estratégicas na capital

Nesta quarta-feira (29), o governador Ibaneis Rocha será protagonista no lançamento do ambicioso Inspira Brasília, uma colaboração entre o Governo do Distrito Federal (GDF), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF), a Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do DF (Sebrae-DF). O evento está programado para iniciar às 9h, no Sesi Lab.

O Inspira Brasília surge como uma extensa plataforma de eventos, englobando diversos setores da economia, programados para ocorrer entre 28 de fevereiro e 10 de março de 2024 na capital e arredores.

Produtores culturais e entidades diversas terão a oportunidade de sugerir eventos para integrar o calendário do GDF, com o intuito de impulsionar os negócios locais, fomentar oportunidades de desenvolvimento e ampliar as perspectivas da população residente na capital. O movimento pretende ser um epicentro de conexões, um hub de eventos que impulsionará a economia criativa do Distrito Federal.

O Inspira Brasília promete oferecer ao público uma experiência singular, destacando soluções capazes de impulsionar a economia local e servir como inspiração para micro, pequenas e médias empresas nos setores de turismo, economia criativa, inovação, comércio, serviços e indústrias.

No evento de lançamento, que contará com a presença de representantes de todas as instituições envolvidas, será apresentada a landing page do Inspira Brasília, onde produtores culturais e outras entidades terão a oportunidade de propor novos eventos para integrar o calendário.

Atrações Confirmadas:

Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF)

Circuito Agro Senar BB

Colha e Pague – Fruticultura

Fape-DF/Senar Jovens Lideranças

Oficinas de Fruticultura Senar – Parque Granja do Torto

Fecomércio-DF

Paladar Internacional

Fecomércio mais perto de todos

Exporta Games DF

Fibra

Festival Sesi de Robótica

Corrida Inspira Brasília

Sesi Lab, com visitação gratuita nos dias do Inspira Brasília e as atrações especiais Fim de Semana Cultural e Night Lab

Sebrae-DF

Movement

28/2/2024 – Sebrae Lab Day – Casa & Construção

29/2/2024 – Lançamento do Programa de Energia Solar no Distrito Federal

29/2/2024 – Brasília é de festivais – lançamento temporada 2024

4/3/2024 – Sunset Brasília Capital da Beleza

7/3/2024 – Café com Negócios & Conexões TI

7 a 10/3/2024 – Feira Panela Candanga 2024 (feira de gastronomia artesanal)

10/3/2024 – Exposição – Eixão Agro 2024

Serviço: Lançamento do movimento Inspira Brasília

Data: quarta-feira (29), às 9h

Local: Sesi Lab – Setor Cultural Sul, Bloco A, Asa Sul (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto)