Cirurgião plástico Dr. Reyner Stival destaca os benefícios da cirurgia de lábio leporino em Goiânia e Brasília: transformação vai além da estética

Avalie o Post post

Muito mais do que um procedimento estético, a cirurgia para correção do lábio leporino representa uma verdadeira revolução na vida de pacientes que nascem com essa condição. Em entrevista ao Jornal Opinião Goiás, o cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival, referência em cirurgias reconstrutivas em Goiânia e Brasília, explica que os benefícios vão desde a melhora na alimentação até avanços significativos na fala e saúde respiratória.

“Corrigir o lábio leporino ainda nos primeiros anos de vida não só devolve a simetria facial, mas também permite que a criança desenvolva funções essenciais como se alimentar, respirar e falar com muito mais naturalidade”, explica Dr. Reyner Stival.

Alimentação e fala: os primeiros ganhos após a cirurgia

Bebês com fissura labiopalatina frequentemente enfrentam dificuldades para mamar, o que compromete o ganho de peso e o desenvolvimento. A correção cirúrgica restaura a anatomia funcional dos lábios e do palato, permitindo uma alimentação mais eficaz. Além disso, a fala também evolui significativamente com o suporte da cirurgia e da fonoaudiologia, o que evita atrasos na comunicação.

Menos infecções e mais qualidade de vida

A fissura, quando não corrigida, pode favorecer infecções respiratórias e auditivas. O acúmulo de secreções, a obstrução nasal e as alterações na orelha média tornam mais comuns problemas como otites, roncos e respiração bucal. A cirurgia reduz drasticamente esses riscos e proporciona mais conforto no dia a dia da criança.

“É fundamental lembrar que a cirurgia de lábio leporino é o ponto de partida para uma vida mais plena. O impacto vai além da estética: ela abre portas para o desenvolvimento saudável, tanto físico quanto emocional”, reforça o cirurgião Dr. Reyner Stival.

Tratamento multidisciplinar garante sucesso

O sucesso da correção está no acompanhamento especializado, que envolve equipe composta por cirurgião plástico, fonoaudiólogo, dentista e psicólogo. Cada profissional tem papel fundamental para garantir um resultado completo e duradouro.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

Acesse o site: https://drreynerstival.com.br

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.