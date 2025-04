Cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival orienta sobre o peso ideal para cirurgia plástica pós-bariátrica em Goiânia e Brasília

Avalie o Post post

Após uma grande perda de peso, principalmente por meio da cirurgia bariátrica, muitos pacientes se deparam com um novo desafio: o excesso de pele que compromete o contorno corporal e afeta a autoestima. Nessas situações, as cirurgias reparadoras são fundamentais para restaurar a harmonia do corpo — mas qual o momento certo para realizá-las?

De acordo com o Dr. Reyner Abrantes Stival, renomado cirurgião plástico que atende em Goiânia e Brasília, o peso do paciente precisa estar estabilizado antes de qualquer procedimento estético. “O ideal é que essa estabilidade ocorra entre 12 e 18 meses após a bariátrica. Esse período permite que o corpo se adapte e evita que oscilações prejudiquem o resultado da cirurgia plástica”, explica o especialista.

Outro ponto importante é o Índice de Massa Corporal (IMC). Estar dentro de uma faixa saudável reduz os riscos cirúrgicos e garante uma recuperação mais segura. “Quanto mais próximo o paciente estiver do peso ideal e em boas condições clínicas, melhores serão os resultados e menor o risco de complicações”, afirma Dr. Reyner.

Hábitos saudáveis fazem parte do sucesso da cirurgia

Além da estabilização do peso, é essencial manter uma alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos. Esses fatores favorecem a cicatrização, ajudam a preservar os resultados a longo prazo e fazem parte do compromisso com uma nova fase da vida após a bariátrica.

A avaliação personalizada com um cirurgião experiente é indispensável. “Cada paciente tem uma história diferente, e o planejamento cirúrgico deve considerar isso. Por isso, a consulta com um especialista é o primeiro passo para garantir segurança, resultados naturais e bem-estar”, reforça o cirurgião.

Se você passou por cirurgia bariátrica e está pensando em realizar uma cirurgia reparadora, procure orientação médica especializada e certifique-se de que está no momento ideal para transformar sua autoestima com responsabilidade.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

