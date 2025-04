Dr. Reyner Stival revela como a mastopexia em L pode levantar os seios com cicatrizes mínimas em Goiânia e Brasília

Avalie o Post post

Para mulheres que desejam levantar os seios e recuperar a firmeza das mamas, mas têm receio das cicatrizes, a mastopexia em L surge como uma técnica cada vez mais procurada. Segundo o cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival, que atua em Goiânia e Brasília, é possível remodelar o busto com elegância e discrição, utilizando abordagens menos invasivas e com cicatrizes mais suaves.

A mastopexia em L é recomendada principalmente para pacientes com flacidez leve a moderada, geralmente causada por amamentação, perda de peso ou fatores naturais do envelhecimento. Diferente das técnicas tradicionais, essa abordagem prioriza a preservação estética do colo, proporcionando um resultado natural e mais harmonioso.

“Essa técnica é ideal para quem busca elevar os seios sem comprometer a estética do decote. A cicatriz é mais discreta e a paciente consegue um contorno mais bonito com menos impacto visual”, explica Dr. Reyner Stival.

Recuperação cuidadosa faz toda a diferença no resultado final

O resultado da mastopexia não depende apenas da técnica cirúrgica. O pós-operatório adequado é essencial para uma cicatrização de qualidade. Segundo Dr. Reyner, seguir à risca as recomendações médicas, como uso do sutiã cirúrgico, evitar esforço físico e manter hábitos saudáveis, garante um resultado ainda mais satisfatório.

Com o avanço das técnicas e o aperfeiçoamento da medicina estética, o desejo de elevar os seios com segurança e resultados naturais é cada vez mais possível — desde que o procedimento seja feito por um especialista qualificado e com experiência comprovada.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

