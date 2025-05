Mercadante reforça que BNDES atenderá todos os estados e sela cooperação com São Paulo em mobilidade

Follow on X

Durante a reinauguração da Estação Ambuitá, no município de Itapevi (SP), o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira (5) que a instituição está de “portas abertas” para todos os estados e municípios brasileiros, sem distinção política. A declaração marca mais um gesto do governo federal em busca de coesão institucional e fortalecimento da infraestrutura nacional.

“Vim aqui representando o presidente Lula para dizer que todos os 27 estados e todos os municípios brasileiros têm acesso ao BNDES. A política do governo é tratar todos com igualdade e responsabilidade”, afirmou Mercadante, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

A estação Ambuitá, que estava inativa desde 2010, voltou a operar neste mês após receber R$ 26,5 milhões em investimentos. Ela atende moradores da região metropolitana de São Paulo, especialmente dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, e está integrada à expansão das linhas ferroviárias da capital paulista.

Cooperação acima da política

O presidente do BNDES destacou ainda que divergências partidárias não devem impedir o avanço de projetos estruturantes. Segundo ele, o banco está pronto para apoiar iniciativas de prefeitos e governadores comprometidos com o desenvolvimento local.

“O prefeito ou governante que quiser apresentar um bom projeto será recebido. O BNDES não faz política partidária, faz política pública. É isso que a democracia precisa: diálogo e cooperação para o bem da população”, pontuou.

O governador Tarcísio de Freitas, por sua vez, elogiou a atuação técnica do BNDES e afirmou que a expansão ferroviária é prioridade. Segundo ele, as obras devem somar 32 quilômetros de novos trilhos, ampliando a integração metropolitana e reduzindo o tempo de deslocamento dos cidadãos.

Apoio bilionário e tecnologia nacional

O BNDES financiou R$ 3,4 bilhões para o projeto de modernização das linhas 8 e 9 da capital paulista, o que representa 65% do total investido. As linhas são operadas pelo consórcio privado ViaMobilidade e representam o primeiro modelo de concessão ferroviária da cidade.

Entre os avanços mais relevantes está a aquisição de 36 novos trens de fabricação nacional, entregues pela multinacional Alstom. A iniciativa combina modernização do transporte público com estímulo à indústria brasileira de equipamentos ferroviários.

Estação Ambuitá: um novo capítulo

Com previsão de atender mais de 2 mil passageiros por dia, a Estação Ambuitá ressurge como um polo de mobilidade na zona oeste da Grande São Paulo. Localizada entre as estações Santa Rita e Amador Bueno, a nova estrutura conta com sinalização moderna, sistemas elétricos renovados e acessibilidade para a população.

A estação havia sido construída originalmente nos anos 1940, reconstruída em 1985 e desativada em 2010. Sua reativação reforça o compromisso com a requalificação do transporte coletivo e o resgate de infraestrutura pública em regiões urbanas de alto crescimento populacional.

A informação foi confirmada pelo Jornal Opinião Goiás, que acompanha com independência os investimentos federais e os impactos concretos de políticas públicas na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população brasileira.

Análise editorial – Um BNDES mais técnico e federativo: aceno ao diálogo e à infraestrutura

A declaração de Aloizio Mercadante e sua presença ao lado do governador de São Paulo sinalizam um novo momento institucional: o BNDES, mesmo sob um governo de orientação à esquerda, mostra disposição para apoiar gestões estaduais de outros espectros políticos. Essa postura fortalece a governança democrática e aponta para um modelo federativo mais maduro, com foco em resultados. A retomada da Estação Ambuitá é simbólica: representa a reativação de uma política pública eficiente, com retorno social claro e diálogo entre diferentes níveis de poder.