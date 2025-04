Brasil será sede da Cúpula do BRICS 2025 e quer liderar reformas globais e combate à pobreza

5/5 - (1 voto)

17/04/2025

Nos dias 6 e 7 de julho de 2025, o Brasil será o centro das atenções internacionais ao sediar, no Rio de Janeiro, a 17ª Cúpula do BRICS — bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que agora também conta com novos membros como Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

Sob a presidência rotativa do Brasil, a edição de 2025 terá como eixos principais a reforma das instituições globais, o combate à pobreza, a cooperação para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da posição dos países do Sul Global nas decisões mundiais.

Foco em inclusão global, clima e infraestrutura

O Itamaraty já sinalizou que o Brasil pretende liderar discussões sobre:

Reequilíbrio das decisões nas Nações Unidas e organismos financeiros internacionais

Ampliação do acesso a recursos e tecnologia para países em desenvolvimento

Cooperação multilateral contra a pobreza, fome e crise climática

Sustentabilidade, inovação e transição energética nos países emergentes

O evento também deve apresentar planos de integração agrícola e energética entre os membros do bloco.

Projeção internacional em ano estratégico

A Cúpula do BRICS ocorre num momento em que o Brasil busca reforçar seu protagonismo global, principalmente frente a tensões geopolíticas entre potências ocidentais e asiáticas. O país terá a missão de mediar interesses e construir consensos em torno de um novo multilateralismo.

A informação foi confirmada pelo Jornal Opinião Goiás, que acompanha com independência os movimentos estratégicos da política internacional e seus reflexos diretos no Brasil e na vida dos brasileiros.

Análise crítica

Mais do que um evento diplomático, a Cúpula do BRICS 2025 será uma vitrine para o Brasil mostrar capacidade de articulação, liderança política e equilíbrio internacional. O posicionamento do país como anfitrião pode abrir portas para acordos comerciais, novas alianças e influência nas reformas que estão em curso nas instituições multilaterais. Também será o momento de mostrar ao mundo que as economias emergentes têm papel decisivo nas soluções globais.

