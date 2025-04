Dr. Raul Messias esclarece: cirurgia HoLEP para próstata em Goiânia pode causar impotência?

5/5 - (1 voto)

A cirurgia HoLEP, sigla para Enucleação Prostática com Laser de Holmium, tem sido cada vez mais indicada no tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), principalmente por homens que buscam alternativas modernas e menos invasivas. Em Goiânia, o Dr. Raul Messias, especialista em urologia (CRM 13717 | RQE 8280 / 7914), é um dos profissionais que realizam esse procedimento com alta precisão.

Entre as dúvidas mais frequentes dos pacientes está o impacto da cirurgia na vida sexual, principalmente no que diz respeito à impotência.

De acordo com o urologista, o HoLEP não interfere na ereção, já que a técnica não compromete os nervos responsáveis pela função erétil. Contudo, é possível que, após a cirurgia, alguns pacientes experimentem ejaculação retrógrada — uma condição onde o sêmen é direcionado para a bexiga ao invés de ser expelido. A boa notícia é que isso não altera o prazer, embora possa diminuir a fertilidade em alguns casos.

Recuperação rápida e menos complicações

Por ser uma técnica a laser e altamente precisa, o HoLEP proporciona menos sangramento, menor tempo de internação e recuperação mais rápida, quando comparado a procedimentos tradicionais. Isso garante ao paciente uma retomada das atividades do dia a dia com mais conforto e segurança.

“Cada paciente precisa ser avaliado com cuidado. O importante é escolher o tratamento certo com base no histórico clínico e nos sintomas apresentados”, destaca o Dr. Raul Messias.

O HoLEP é recomendado para homens que enfrentam sintomas como jato urinário fraco, sensação de bexiga cheia após urinar ou necessidade frequente de urinar durante a noite.

📞 Para entender se o procedimento é indicado no seu caso, procure orientação médica com um especialista de confiança.

