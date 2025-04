Gravidez saudável: veja a tabela de peso fetal e o que fazer para o bebê crescer forte

5/5 - (1 voto)

O peso do bebê durante a gravidez é um dos principais indicadores da sua saúde e bem-estar. Garantir que ele esteja dentro da faixa ideal é uma forma de evitar complicações na hora do parto e promover um desenvolvimento saudável.

Tudo começa com uma alimentação adequada. Frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e a hidratação constante são os pilares da boa nutrição materna. Além disso, a prática de atividades leves, como caminhadas, ajuda na circulação e no equilíbrio metabólico.

Tabela referência de peso fetal por idade gestacional:

10 semanas: 29 a 41 g

15 semanas: 97 a 137 g

20 semanas: 275 a 387 g

25 semanas: 652 a 918 g

30 semanas: 1294 a 1824 g

35 semanas: 2154 a 3036 g

40 semanas: 3004 a 4234 g

As consultas de pré-natal são essenciais para acompanhar o crescimento do bebê e detectar qualquer desvio no desenvolvimento. Nesses encontros, o médico pode solicitar exames, ajustar a alimentação e recomendar suplementos, se necessário.

