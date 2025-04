Teste positivo: alimentação, cuidados e pré-natal nos primeiros passos da gravidez

5/5 - (1 voto)

Você descobriu que está grávida? Parabéns! Agora é hora de agir com consciência. As primeiras atitudes após o teste positivo fazem toda a diferença para uma gravidez segura e tranquila.

Cuidados com a alimentação:



Evite exageros e invista em refeições nutritivas, como:

✔️ Legumes, frutas e vegetais frescos

✔️ Carnes magras, ovos e feijão

✔️ Oleaginosas e fontes de ômega 3

✔️ Muita água ao longo do dia

Evite completamente:



❌ Frituras, doces industrializados e refrigerantes

❌ Álcool e cigarros

❌ Uso de cosméticos com ingredientes tóxicos para gestantes

Cosméticos proibidos na gravidez:

Ureia

Ácido retinóico

Hidroquinona

Ácido salicílico

Ácido fólico: prioridade absoluta!



Esse suplemento ajuda a prevenir defeitos no cérebro e na medula espinhal do bebê. O ideal é começar assim que a gravidez for confirmada.

Não adie o pré-natal!



A primeira consulta deve ocorrer entre a 6ª e a 10ª semana de gestação. É nesse momento que o médico traça o plano de acompanhamento e solicita os primeiros exames.

