Vai fazer cirurgia de próstata? Veja 5 perguntas essenciais para fazer ao urologista em Goiânia

Passar por uma cirurgia de próstata exige preparo, informação e confiança no profissional escolhido. Em Goiânia, o Dr. Raul Messias (CRM 13717 | RQE 8280 / 7914), urologista com ampla experiência em cirurgias minimamente invasivas, destaca que entender todos os detalhes antes do procedimento é fundamental para o sucesso da recuperação.

Por isso, listamos cinco perguntas que você deve fazer ao seu urologista antes de qualquer cirurgia de próstata:

1. Por quanto tempo terei que usar sonda?

Esse tempo varia de acordo com o tipo de cirurgia. Em procedimentos modernos, o uso da sonda pode durar apenas 24 a 48 horas. Já em cirurgias tradicionais, esse período pode ser um pouco maior.

2. Preciso me preparar para internação prolongada?

Muitos pacientes têm alta no mesmo dia, principalmente em técnicas como a HoLEP. Mas isso depende do quadro clínico e do tipo de cirurgia. Saber com antecedência ajuda no planejamento familiar.

3. Os sintomas urinários melhoram logo após a cirurgia?

Na maioria dos casos, os sintomas começam a melhorar nos primeiros dias. No entanto, a recuperação completa pode levar algumas semanas. Pergunte sobre o tempo estimado no seu caso específico.

4. Minha vida sexual será afetada?

O impacto na função sexual varia de acordo com a técnica cirúrgica. Embora a ereção normalmente seja preservada, pode ocorrer ejaculação retrógrada, que afeta a fertilidade, mas não o prazer.

5. Existe risco de precisar de nova cirurgia?

Sim, em alguns casos. Isso depende da técnica utilizada, idade do paciente e evolução clínica. Perguntar isso ajuda a entender a durabilidade dos resultados e a planejar o futuro.

Estar bem informado aumenta a segurança do paciente e favorece uma recuperação mais tranquila e consciente. Converse com seu urologista e tire todas as dúvidas.

📞 Agende sua avaliação com o Dr. Raul Messias e saiba qual é a melhor abordagem para o seu caso.

