Cirurgia robótica é usada só para câncer de próstata? Urologista de Goiânia esclarece

A cirurgia robótica é amplamente conhecida por seu uso no tratamento do câncer de próstata, mas essa tecnologia vai muito além dessa aplicação. Em Goiânia, o urologista Dr. Raul Messias (CRM 13717 | RQE 8280 / 7914) destaca que o método também pode ser utilizado em uma série de outras condições urológicas, com alta precisão e excelentes resultados.

A técnica permite movimentos mais delicados, visão em alta definição e mínima agressão aos tecidos saudáveis. Isso favorece uma recuperação mais rápida e menos dor no pós-operatório.

Além do câncer de próstata, a cirurgia robótica também é usada para:

Tumores renais

Problemas na junção uretero-pélvica (JUP)

Doenças na bexiga

Pieloplastia

Nefrectomia parcial ou total

Linfadenectomia retroperitoneal

Segundo o Dr. Raul Messias, a cirurgia robótica é uma das maiores evoluções da urologia moderna. “Sempre que bem indicada, ela oferece mais segurança, menos sangramento e uma recuperação muito mais confortável para o paciente.”

Tecnologia a serviço da saúde

A cirurgia robótica é considerada minimamente invasiva, com cortes menores, menor risco de infecção e retorno mais rápido às atividades do dia a dia. A técnica pode ser usada tanto para casos oncológicos quanto para outras doenças que exigem intervenção cirúrgica precisa.

