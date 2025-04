Tipos de DIU: conheça os principais modelos disponíveis e como escolher

5/5 - (10 votos)

Se você está buscando um método contraceptivo duradouro, seguro e com alta taxa de eficácia, o DIU pode ser uma excelente escolha. Existem diferentes modelos disponíveis no Brasil, e cada um tem particularidades que fazem diferença na adaptação de cada mulher.

Conheça os principais tipos:



🔸 DIU Mirena – Hormonal, com duração de até 8 anos, reduz o fluxo e ajuda em casos de endometriose.

🔸 DIU Kyleena – Hormonal, menos hormônio que o Mirena, com menos efeitos colaterais e boa eficácia.

🔸 DIU de Cobre – Não hormonal, dura até 10 anos, pode aumentar o fluxo menstrual.

🔸 DIU de Prata e Cobre – Nova geração, com menor risco de inflamação e menos aumento de fluxo.

Antes de optar por qualquer um, é fundamental realizar uma avaliação com médico. A escolha deve considerar seu histórico médico, presença de cólicas, padrão de menstruação e preferência por uso de hormônios.

