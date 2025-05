Mineração representa 77% do superávit comercial do Brasil no 1º trimestre de 2025, mesmo com queda nas exportações

5/5 - (1 voto)

A mineração voltou a se consolidar como um dos pilares da balança comercial brasileira em 2025. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), no primeiro trimestre do ano, o setor foi responsável por 77% do saldo da balança comercial do país, mesmo enfrentando uma retração nas exportações em dólar.

📊 O superávit entre exportações e importações de minérios alcançou US$ 7,68 bilhões, contra um saldo total de US$ 9,98 bilhões da balança comercial brasileira. Em comparação, ao longo de todo o ano de 2024, essa participação havia sido de 47%, o que revela o avanço expressivo do setor no início deste ano.

Apesar de um recuo de 13% nas exportações em valores de dólar, causado principalmente pela queda nos preços internacionais do minério de ferro, o faturamento da indústria mineral brasileira cresceu 8,6%, somando R$ 73,8 bilhões no trimestre.

O minério de ferro, que segue como principal produto da pauta mineral, gerou R$ 38,8 bilhões — valor que representa 53% do total do setor, mesmo com uma retração de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

🧾 Arrecadação e empregos

A arrecadação de tributos gerados pela atividade mineral também apresentou crescimento. Foram R$ 25,5 bilhões em impostos, um avanço de aproximadamente 8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

No mercado de trabalho, a mineração registrou até março 223 mil empregos diretos, com destaque para a geração de mais de 2 mil novas vagas nos primeiros meses de 2025.

💬 Potencial estratégico e demanda global

Para o diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann, o Brasil está bem posicionado para liderar a oferta global de minérios críticos e estratégicos, que são cada vez mais demandados por setores como energia, tecnologia, defesa e descarbonização.

“A perspectiva para a mineração no Brasil é extremamente positiva. O mundo está buscando novas fontes de insumos para a transição energética e o país tem o que oferecer”, afirmou Jungmann em coletiva nesta terça-feira (6).

Sobre a guerra tarifária entre potências como China e Estados Unidos, Jungmann minimizou os impactos diretos sobre a mineração brasileira, mas alertou para o efeito indireto sobre o comércio global:

“Essas disputas podem desacelerar a economia mundial. China e EUA representam 45% da corrente de comércio global.”

🚧 Investimentos previstos até 2029

O setor prevê investimentos de US$ 68,4 bilhões até 2029, distribuídos principalmente em:

Minério de ferro (28,7%)

Projetos socioambientais (16,6%)

Logística e infraestrutura (15,9%)

🔍 Os estados que lideram em volume de aportes são:

Minas Gerais (24,1%)

Pará (19,7%)

Bahia (13,2%)

A informação foi confirmada pelo Jornal Opinião Goiás, que acompanha com responsabilidade e profundidade os movimentos estratégicos da economia nacional e seus impactos para o Brasil e o estado de Goiás.

Análise editorial — Brasil e o protagonismo mineral no cenário global

Mesmo diante da volatilidade do mercado internacional, a mineração brasileira prova sua resiliência e importância. O desempenho expressivo no primeiro trimestre de 2025 evidencia a capacidade do setor de manter o superávit comercial nacional, impulsionar empregos e atrair investimentos bilionários. A demanda por minérios estratégicos, aliada à vocação geológica do país, reforça o potencial do Brasil como líder global na nova economia verde e digital.