Abdominoplastia em âncora é opção indicada por Dr. Reyner Abrantes Stival para pacientes com excesso de pele em Goiânia e Brasília

Para quem passou por um processo intenso de emagrecimento e agora enfrenta o desconforto do excesso de pele na região abdominal, a abdominoplastia em âncora surge como solução eficaz. O procedimento é indicado por especialistas como o cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival, que atende pacientes em Goiânia e Brasília e se tornou referência em resultados estéticos seguros e funcionais.

A técnica, diferente da abdominoplastia convencional, realiza cortes tanto na vertical quanto na horizontal, em formato de “T” invertido, permitindo a remoção ampliada do excesso de pele. Com isso, o procedimento oferece um contorno abdominal mais harmonioso e melhora da autoestima.

Além da questão estética, há benefícios clínicos importantes. Muitos pacientes relatam alívio de assaduras, irritações e infecções frequentes causadas pela pele excedente. “Trata-se de uma cirurgia com impacto real na qualidade de vida e na saúde do paciente”, explica o Dr. Reyner Abrantes Stival, que atua com foco em cirurgias reparadoras e estéticas pós-emagrecimento.

O pré-requisito mais importante para realizar a cirurgia é que o paciente tenha atingido estabilidade de peso e esteja em boas condições de saúde geral. O pós-operatório envolve uso de cintas compressivas, repouso moderado e acompanhamento profissional rigoroso.

Em Goiânia e Brasília, o Dr. Reyner oferece todo o suporte necessário para que o paciente tenha uma experiência segura e um resultado estético proporcional ao esforço envolvido na jornada de emagrecimento. “Cada cirurgia é planejada individualmente, respeitando as necessidades, o histórico e os objetivos de cada paciente”, reforça o especialista.

A abdominoplastia em âncora representa não apenas um procedimento estético, mas uma etapa importante no encerramento de um ciclo de superação e transformação pessoal.

