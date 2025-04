Lipoaspiração do culote em Goiânia e Brasília: Dr. Reyner Stival explica como o procedimento redefine o contorno corporal com precisão e segurança

5/5 - (1 voto)

A busca por curvas mais harmônicas e proporcionais tem levado muitas mulheres a considerarem a lipoaspiração do culote como uma das principais alternativas para eliminar a gordura localizada na lateral das coxas – uma região onde o acúmulo de gordura é comum, resistente à dieta e aos exercícios físicos.

De acordo com o renomado cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival, que atende pacientes em Goiânia e Brasília, a técnica é indicada para quem deseja um contorno corporal mais definido e natural, com uma transição suave entre quadril e coxa.

“O culote é uma das áreas com maior tendência a acumular gordura, especialmente em mulheres. Mesmo com todos os cuidados, ele pode persistir, e é aí que a lipoaspiração entra como uma solução eficaz para remodelar a silhueta”, explica o Dr. Reyner Stival.

O procedimento é minimamente invasivo, realizado por meio de pequenas incisões por onde são inseridas cânulas que aspiram o excesso de gordura. A recuperação costuma ser tranquila, desde que o paciente siga as orientações pós-operatórias, como o uso de cinta compressiva, sessões de drenagem linfática e repouso controlado.

Além da melhoria estética, a lipoaspiração do culote também contribui para o bem-estar e autoconfiança do paciente. Segundo o Dr. Reyner Stival, manter hábitos saudáveis no pós-operatório é essencial para garantir a durabilidade dos resultados.

Se você está insatisfeita com a gordura localizada nos culotes e deseja saber se a lipoaspiração é indicada para o seu caso, procure um profissional de confiança e experiente. A avaliação personalizada é essencial para garantir segurança e resultados satisfatórios.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

Acesse o site: https://drreynerstival.com.br

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.