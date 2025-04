Dr. Reyner Stival explica como a gluteoplastia tem transformado a autoestima de pacientes em Goiânia e Brasília

5/5 - (1 voto)

Seja pela busca por mais harmonia corporal ou pelo desejo de realçar as curvas, a gluteoplastia tem ganhado destaque entre os procedimentos estéticos mais procurados em Goiânia e Brasília. De acordo com o cirurgião plástico Dr. Reyner Abrantes Stival, a técnica permite conquistar um bumbum mais firme, definido e proporcional ao corpo, com segurança e resultados naturais.

“A gluteoplastia vai muito além da estética. Ela é, muitas vezes, um divisor de águas na relação que a paciente tem com seu próprio corpo. Trabalhamos com técnicas seguras e individualizadas para entregar resultados que atendam às expectativas e respeitem as características de cada pessoa”, destaca Dr. Reyner Stival.

O procedimento pode ser feito de duas formas principais:

Implante de próteses de silicone , indicado para quem deseja um aumento expressivo, com volume e projeção.

Lipoenxertia glútea, que utiliza a própria gordura da paciente para esculpir a região de maneira mais sutil e natural.

Cada técnica tem suas indicações específicas, e a escolha depende da estrutura corporal da paciente, volume desejado e estilo de vida. Para ambas, o pós-operatório exige atenção: é necessário evitar sentar diretamente sobre a região nas primeiras semanas e seguir todas as recomendações médicas.

“O mais importante é alinhar expectativas, realizar exames e optar sempre por um cirurgião experiente. A segurança do procedimento vem da análise individual e do planejamento adequado”, complementa o especialista.

Com resultados progressivos e duradouros, a gluteoplastia tem se tornado a escolha certa para quem deseja resgatar a autoestima e conquistar um contorno corporal mais harmonioso e feminino.

