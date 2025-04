Nova linha de crédito do governo usa FGTS como garantia e pode aumentar endividamento do trabalhador CLT

5/5 - (1 voto)

O que o governo chama de “facilitação de crédito” pode, na prática, ser uma armadilha que compromete o salário, a estabilidade financeira e o fundo de garantia de milhões de trabalhadores da iniciativa privada. A nova modalidade de crédito consignado criada para quem tem carteira assinada (CLT) permite o uso de até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia de pagamento — e já acendeu o sinal de alerta entre especialistas em defesa do consumidor.

Com parcelas limitadas a até 35% do salário e descontos automáticos em folha, o modelo é anunciado como “mais barato”, mas esconde riscos graves para quem está despreparado financeiramente. O empréstimo só pode ser contratado por canais oficiais após proposta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, mas a publicidade agressiva e o desconhecimento das regras têm levado muitos a decisões precipitadas.

Governo facilita crédito, mas não educa financeiramente

A crítica mais contundente vem da ausência de educação financeira prévia. Segundo o diretor do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, o FGTS é uma reserva de segurança, não uma garantia para dívidas. “Usar o fundo para tomar empréstimo pode parecer vantajoso, mas é um erro grave se não houver planejamento”, disse.

Além disso, o Procon alerta que é proibido incluir taxas adicionais ou cobrar qualquer tarifa extra no contrato. Também não pode haver carência para início do pagamento: as parcelas devem começar imediatamente.

Descontos via eSocial: sem margem para negociação

O pagamento é feito diretamente via eSocial, sistema federal que unifica dados trabalhistas. Isso significa que não há flexibilidade no desconto — o valor é abatido automaticamente, e qualquer inadimplência pode resultar em execução da garantia do FGTS, mesmo em caso de demissão.

FGTS como moeda de troca: mais um golpe na segurança do trabalhador?

Especialistas em Direito do Consumidor alertam que a medida pode abrir precedente perigoso: usar um direito trabalhista como moeda de troca para crédito, em um país onde milhões já enfrentam dívidas, desemprego e inflação.

A advogada Renata Abalem ressalta: “Se não for para comprar um bem durável ou resolver uma dívida maior já organizada, não vale a pena. Empréstimo é compromisso — e compromisso sem equilíbrio vira armadilha.”

Palavras-chaveO: empréstimo consignado FGTS, crédito CLT com desconto em folha, risco do uso do FGTS, dívida trabalhista Brasil 2025, FGTS como garantia de empréstimo, crédito com eSocial, consignado carteira assinada, governo Lula empréstimos, crítica empréstimo com fundo de garantia, política econômica e endividamento