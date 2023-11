Goiás e Unesco unem esforços em prol de políticas em favor de crianças e adolescentes

Nesta terça-feira (28/11), o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), deu início, em parceria com a Unesco, a capacitações em Silvânia para implementação e gestão de políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. Essa iniciativa, realizada em colaboração com o Goiás Social, abrangerá diversas cidades, com encontros regionais programados até fevereiro.

Os temas das capacitações englobam questões cruciais, como mediação de conflitos, prevenção da violência, promoção de uma cultura de paz nas escolas e comunidades, instauração do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) nos municípios, utilização do Sistema para Informação da Infância e Adolescência (Sipia), e orientações para captação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Elina Zavask, consultora da Unesco no projeto, ressalta a importância de abordar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, destacando o avanço do estado de Goiás ao incluir essa discussão no âmbito do desenvolvimento social, indo além do tradicional enfoque apenas na educação.

Os participantes das capacitações incluem gestores públicos da assistência social, conselheiros tutelares, membros dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente (CMDCA), gestores da área da educação, comarcas e toda a rede de proteção à criança, além de lideranças juvenis.

Wellington Matos, secretário da Seds, destaca a prioridade dada à qualificação dos profissionais envolvidos na construção de políticas públicas, prevenção de problemas e promoção de um ambiente saudável para crianças e adolescentes, afirmando que a expertise da Unesco é fundamental para essa abordagem abrangente.

Camila Dias, outra consultora envolvida, destaca a importância da ação ao tratar amplamente da rede de proteção, do sistema nacional de informações da criança e do adolescente, do Fundo da Infância e do Adolescente, e de outras ações da Seds em apoio aos municípios. Ela enfatiza que esse é também um momento propício para a troca de experiências e o compartilhamento de informações para fortalecer as ações em Goiás.

O cronograma das capacitações inclui diversos municípios, com Silvânia sendo o ponto inicial em 28 e 29/11, seguido por Itumbiara em 30/11 e 01/12, Porangatu em 04 e 05/12, Uruaçu em 05 e 06/12, Jataí em 12 e 13/12, e Portelândia em 14/12. As atividades ocorrerão em locais específicos de cada cidade, proporcionando oportunidades para profissionais e líderes locais se capacitarem e contribuírem para o fortalecimento das políticas em prol da infância e adolescência.