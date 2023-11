Caiado propõe segunda etapa do Programa Goiás em Movimento em encontro com Deputados da Base

No Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado se reuniu nesta terça-feira (28/11) com 25 deputados estaduais da base aliada para discutir novos investimentos nos municípios. Durante o almoço, Caiado propôs a implementação da segunda etapa do programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios, que visa beneficiar prefeituras com serviços de conservação asfáltica, drenagem e sinalização horizontal de malha viária urbana.

O governador destacou os resultados alcançados até o momento, mencionando que 237 municípios já foram atendidos pelo programa, com apenas nove optando por não aderir. A proposta da segunda etapa inclui também as Patrulhas Mecânicas, e Caiado solicitou o apoio dos presentes para dar início a essa próxima fase.

O programa Goiás em Movimento, coordenado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), recebeu um investimento de R$ 383 milhões, destinados à pavimentação de 6.740.794 metros quadrados de rodovias. Já o Patrulha Mecânica, que executa serviços em vias municipais da zona rural, recebeu R$ 181 milhões para a realização de 416 mil obras em 235 municípios.

Durante o encontro, Caiado agradeceu a parceria com os parlamentares ao longo do ano, destacando a importância do apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para a continuidade de projetos que beneficiam os mais de 7 milhões de goianos.

O líder do governo na Casa, o deputado estadual Wilde Cambão, ressaltou a participação positiva da base na aprovação de projetos importantes. Na mesma ocasião, os parlamentares aprovaram em segunda e última votação a ampliação do programa Bolsa Estudo para estudantes do nono ano do ensino fundamental.

Os deputados também aproveitaram a oportunidade para reforçar o apoio ao projeto de reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS), visando cumprir determinação nacional e compensar parte das perdas de arrecadação.

O governador alertou os deputados sobre dois temas urgentes: o combate à dengue nos municípios e a fiscalização de locais que podem sofrer com inundações durante o período de chuvas. Caiado pediu engajamento na identificação de locais de risco e destacou a importância de intensificar as ações preventivas. A Operação Goiás Alerta e Solidário, lançada em outubro, mobiliza diversas áreas do governo estadual para lidar com situações de emergência causadas pelas chuvas.

O almoço contou com a participação dos secretários de Estado da Infraestrutura, Saúde, Educação, Economia, Relações Institucionais e do presidente da Goinfra.