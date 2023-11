Hotelaria para Idosos Goiânia – Como manter o seu cérebro saudável?

Com o envelhecimento, é comum que muitas pessoas passem a se preocupar com suas capacidades cognitivas e funções cerebrais, contudo, o que muitos não sabem é que nunca é cedo demais para começar a cuidar da saúde do nosso cérebro.

Confira a seguir uma lista com 7 ações que podem ajudar a manter o cérebro saudável e evitar problemas cognitivos:

Manter uma alimentação saudável, rica em antioxidantes, ômega-3 e outros nutrientes essenciais;

Socializar, mantendo o cérebro engajado e emocionalmente saudável;

Cultivar o hábito da leitura, estimulando a compreensão e imaginação;

Ler, praticar jogos e exercícios cognitivos, como quebra-cabeças, xadrez e palavras cruzadas;

Fazer atividades físicas regularmente para melhorar a circulação sanguínea e estimular o crescimento de novas células cerebrais;

Dormir pelo menos 7 horas por noite para evitar o comprometimento da memória e pensamento crítico;

Dedicar-se a aprender coisas novas (como aprender novos idiomas, tocar instrumentos, fazer trabalhos manuais, entre outros) para estimular o cérebro.

Com simples ações o idoso mantem a saúde cerebral!

Residenza Hotelaria para Idosos

Telefone: (62) 3142-5270

Whastapp: (62) 99604-5970

Endereço: Rua 89-E, nº 70, Setor Sul, Goiânia, Go.

Serviços:

Hotelaria permanente e provisória para idosos;

Centro Dia;

Geriatria;

Nutrição;

Atendimento domiciliar.

Responsável técnico: Dr. Marco Aurélio Borges CRM 11.542 / RQE9.233