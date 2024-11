Cirurgião Plástico Brasília – Qual a idade ideal para realizar o procedimento de Deep Plane Facelift?

A idade ideal para realizar o procedimento de Deep Plane Facelift varia conforme a idade biológica do paciente, em vez da idade cronológica. Geralmente, a faixa etária recomendada para esse tipo de lifting facial está entre 40 e 60 anos. Nessa fase, os sinais de envelhecimento, como flacidez acentuada, rugas profundas e perda de volume facial, começam a se tornar mais evidentes, o que torna o procedimento uma excelente opção para restaurar a firmeza e contorno do rosto.

Entretanto, pessoas acima dos 60 anos também podem se beneficiar do Deep Plane Facelift, desde que a pele mantenha elasticidade suficiente e o paciente esteja em boas condições de saúde. Por outro lado, pacientes abaixo dos 40 anos raramente precisam de uma intervenção tão invasiva, sendo mais indicadas técnicas menos invasivas, como preenchimentos ou tratamentos com fios de sustentação, para suavizar os primeiros sinais de envelhecimento.

O importante é que a decisão seja tomada com base em uma avaliação individual realizada por um cirurgião plástico experiente. Assim, é possível determinar a melhor abordagem de acordo com as características e expectativas do paciente, garantindo um resultado natural e satisfatório.

