Quanto tempo demora o resultado final da prótese de silicone?

Após a cirurgia de prótese de silicone, o resultado final não é imediato e exige um pouco de paciência. Nos primeiros dias, os seios apresentam inchaço e possivelmente hematomas, que começam a diminuir gradualmente nas semanas seguintes. Esse período inicial já permite uma visão parcial da nova forma e volume, mas o aspecto definitivo leva alguns meses para se estabilizar.

De modo geral, a maioria das pacientes nota uma aparência mais natural e definida entre três e seis meses após a cirurgia. Esse tempo é necessário para que os tecidos se adaptem ao novo formato e a cicatrização ocorra por completo. Durante esse período, é fundamental seguir todas as orientações do cirurgião plástico, comparecer aos retornos pós-operatórios e cuidar da área operada para garantir uma boa recuperação.

Vale lembrar que cada organismo é único, e o tempo de recuperação pode variar. Se surgirem dúvidas ou algum desconforto fora do comum, é importante entrar em contato com o médico. A jornada até o resultado final é parte essencial do processo, e respeitar esse tempo contribui para alcançar um resultado harmonioso e satisfatório.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

– Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

– Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

