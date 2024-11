Abdominoplastia Goiânia – Quais são os diferentes tipos de abdominoplastia?

Existem diferentes tipos de abdominoplastia, cada um indicado conforme o perfil e as necessidades de cada paciente. A abdominoplastia clássica, por exemplo, é recomendada para pessoas com um excesso moderado de pele e gordura. Essa técnica é a mais comum, realizada com incisões ao redor do umbigo e próximo ao púbis, permitindo a retirada de pele e gordura, além da correção da musculatura abdominal.

Outro tipo é a abdominoplastia em âncora, também conhecida como “T invertido”. Ela é indicada para pacientes que passaram por grandes perdas de peso e possuem um excesso significativo de pele tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse caso, a cicatriz tem o formato de uma âncora, abrangendo a parte inferior do abdômen e o centro da barriga.

Por fim, existe a miniabdominoplastia, uma opção menos invasiva, indicada para pessoas que possuem apenas pequenas quantidades de gordura localizadas abaixo do umbigo. Neste procedimento, não há necessidade de correção muscular, e a cicatriz resultante é menor, localizada na parte inferior do abdômen.

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

(61) 99863-4308

Acesse o site: https://drreynerstival.com.br

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.