Workshop do Mapa e IICA: Estratégias para redução de perdas e desperdícios alimentares na cadeia produtiva

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) promoveu nesta terça-feira um workshop intitulado “Redução das Perdas e Desperdícios de Alimentos: Iniciativas da Agropecuária em prol da Sustentabilidade”, visando apresentar e debater os resultados de um estudo abrangente sobre a distribuição e utilização dos alimentos em todas as fases da cadeia produtiva.

Com respaldo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agropecuária (IICA), o evento adotou um formato híbrido com o propósito de reunir informações e contribuições essenciais para a formulação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento desse tema crucial. O foco foi identificar iniciativas capazes de facilitar a transferência de soluções tecnológicas alinhadas à economia circular, bem como promover campanhas de educação alimentar para instigar mudanças comportamentais.

A parceria entre o Mapa e o IICA resultou em um trabalho de consultoria direcionado para diagnosticar as perdas e desperdícios de alimentos em todas as etapas das cadeias produtivas, desde a produção até o abastecimento, abrangendo tanto as perdas pós-colheita quanto o desperdício no varejo.

Para Renata Miranda, secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, a iniciativa do Mapa em promover esse estudo e gerar um espaço de debate para lidar com as perdas e desperdícios de alimentos é um reconhecimento da responsabilidade institucional diante de uma situação que afeta milhares de brasileiros.

“Este encontro é um convite à reflexão não apenas sobre as causas principais e os problemas que contribuem para a insegurança alimentar e o desperdício, mas também sobre as ações necessárias, seja por meio de políticas públicas ou da iniciativa privada, para minimizar essas questões. É crucial a conscientização de que todos são parte da solução”, ressaltou.

Christian Fischer, coordenador de Operações do IICA no Brasil, enfatizou que toneladas de alimentos são perdidas ao longo das cadeias produtivas, representando uma tragédia em termos de desperdício de recursos naturais. O evento se concentrou em destacar soluções e iniciativas para reverter esse cenário, enfatizando a importância do trabalho conjunto para garantir a segurança alimentar.

A consultora Carla Saraiva, responsável pelo estudo, indicou que existem diversas ações eficazes no Brasil para reduzir as perdas e desperdícios de alimentos, tanto governamentais quanto não governamentais. No entanto, apontou que há muito a ser feito, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil.

O workshop, organizado pelo Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e de Indicações Geográficas (Decap/SDI), contou com a participação de diversas autoridades e representantes, como a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, a coordenadora Geral de Equipamentos Públicos do Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social, Família e Combate à Fome, Natalia Tenuta, o representante da FAO no Brasil, Gustavo Chianca, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Marcio Milan, o diretor do Decap, Clecivaldo Ribeiro, entre outros convidados.

Insegurança Alimentar e Desperdício de Alimentos

Segundo dados da FAO, a insegurança alimentar decorre da falta de acesso das populações mais pobres a uma alimentação equilibrada. Aproximadamente 30% da produção mundial de alimentos para consumo humano é perdida anualmente, representando cerca de 15% de todas as calorias produzidas. Mais da metade dessas perdas (54%) ocorre nas fases iniciais de produção e armazenamento, enquanto os 46% restantes ocorrem durante o processamento, distribuição e consumo.