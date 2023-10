No coração de Goiânia, um dos espaços multiculturais mais visitados da cidade, a Vila Cultural Cora Coralina, comemora este mês uma década de contribuições significativas à cena cultural do estado de Goiás. Desde a sua inauguração em 31 de outubro de 2013, esta instalação, gerenciada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), tem sido um farol cultural na região, atraindo entusiastas das artes e atraindo milhares de visitantes anualmente.

Com um nome que homenageia a renomada escritora e poetisa goiana Cora Coralina, o complexo oferece uma ampla gama de atividades culturais, desde exposições de arte visual a lançamentos literários, espetáculos musicais, teatro, dança e mídia contemporânea. Além disso, abriga feiras de arte e literatura, exibições de filmes promovidas por cineclubes e uma variedade de atividades formativas, como minicursos, workshops, seminários, palestras e congressos.

A Vila Cultural é uma referência cultural em Goiânia, graças à sua flexibilidade de espaço e a um processo de agendamento simplificado que mantém a ocupação em 100% ao longo do ano, garantindo um acesso democrático para produtores culturais.

Yara Nunes, Secretária de Estado da Cultura, compartilha seu entusiasmo, afirmando: “A Vila tornou-se um local de referência por oferecer entretenimento de alta qualidade e gratuito, com uma circulação diária de visitantes, e isso é muito gratificante. Temos muito a comemorar nestes dez anos da Vila Cultural.”

O centro cultural também se destaca por seu compromisso com a revitalização do centro da cidade e com a preservação da memória da capital. Projetado pelo renomado arquiteto e urbanista Luiz Fernando Cruvinel, o espaço é composto por várias instalações, incluindo a Sala Principal de Exposições, a Sala Multimídia João Bênnio, a Sala Antônio Poteiro, a Sala Sebastião Barbosa, o Hall, as Varandas e a Praça Belkiss Spenziere, que abrigam exposições e eventos que representam a produção cultural local e nacional.

A Vila Cultural Cora Coralina mantém uma agenda lotada durante todo o ano, recebendo diversos públicos, desde turistas até a comunidade local, escolas e universidades, proporcionando uma experiência cultural sempre renovada com exposições temporárias que estimulam o público a voltar mês após mês.

Com uma média de 50 a 1500 visitantes por dia, a Vila Cultural já recebeu mais de 12 mil pessoas de janeiro a outubro deste ano. A entrada é gratuita, e o espaço está aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Atualmente, os visitantes podem desfrutar da exposição fotográfica “Instantes – Corpo e Plasticidade”, do artista Jotape, e da mostra “Para aquilo que se tece”, do professor e artista visual Elinaldo Meira. Além disso, a exposição “Individualidades Simultâneas”, com trabalhos de sete artistas do Grupo Renka, é um destaque de sucesso, oferecendo uma ampla gama de obras de arte de diferentes linguagens.

Outra atração é o mural “Cerrado Resiste”, de oito metros de extensão, ilustrando a escadaria da Vila Cultural, na Avenida Tocantins. Essa obra de arte, produzida por Paulo Paiva e Jhon Paz, é uma homenagem ao aniversário de Cora Coralina e visa resgatar as raízes goianas, destacando a arquitetura, a cultura local e os símbolos do bioma.

Para ficar por dentro da programação cultural da Vila Cultural Cora Coralina, os interessados podem acessar o site e as redes sociais da Secult, bem como os perfis da Vila Cultural no Facebook e Instagram. Esta instalação cultural continua a ser um farol brilhante na cena cultural de Goiânia, proporcionando uma década de diversidade e excelência cultural para todos os que a visitam.