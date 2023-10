Hospital Estadual de Formosa comemora marca de mil partos humanizados em 2023

No coração do Centro Obstétrico do Hospital Estadual de Formosa (HEF), encontra-se um ambiente que vai além do cuidado médico tradicional. Sob a gestão do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), a unidade de saúde pública, sob o Governo de Goiás, se tornou uma referência no Entorno do Distrito Federal em termos de humanização do parto e cuidados maternos.

Neste ano de 2023, a equipe altamente especializada do HEF celebrou a marca significativa de mil partos humanizados. Com uma média mensal de 120 nascimentos, a unidade não apenas proporciona assistência médica para o parto, mas também oferece suporte e orientações cruciais para o bem-estar do recém-nascido e da mãe durante o pós-parto.

Segundo a médica coordenadora do centro obstétrico, Mariana Landim, as gestantes são acolhidas com um modelo de cuidado que valoriza suas escolhas e bem-estar. “Elas têm a oportunidade de ter um acompanhante de sua preferência ao seu lado durante toda a jornada, recebem atenção contínua de uma equipe multidisciplinar e têm a liberdade de decidir sobre o parto e os cuidados com o recém-nascido”, explicou.

Esse enfoque humanizado gerou experiências positivas, como no caso de Renata Frassetto, mãe de primeira viagem, que inicialmente se sentia apreensiva. No entanto, com o apoio caloroso da equipe do HEF, ela encontrou segurança e suporte para enfrentar os desafios iniciais da maternidade. “A equipe prontamente me auxiliou, proporcionando informações e suporte, o que me deixou mais tranquila”, compartilhou Renata.

Além do cuidado individualizado, o hospital investe em instalações adequadas, com salas de parto equipadas com camas especiais e banheiros privativos. As futuras mães contam ainda com terapias complementares, como a utilização da música para reduzir o estresse durante o trabalho de parto.

Após o parto, as mães são conduzidas ao alojamento conjunto, onde recebem orientações essenciais sobre amamentação e os cuidados com o recém-nascido, permitindo que se adaptem às mudanças do puerpério. O diretor do HEF, Luciano Dutra, enfatiza a importância do atendimento humanizado, destacando que “esse princípio é fundamental para garantir que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade e se sintam valorizados”.

Um projeto emblemático no HEF, a ‘Árvore da Vida’, simboliza a criação de memórias especiais para as famílias. Trata-se de um registro simbólico da placenta transformada em arte, entregue às mães como um símbolo do novo ciclo de vida. Este gesto, além de marcar o início de uma jornada familiar, oferece um momento significativo e único para a nova família.

Assim, o Hospital Estadual de Formosa destaca-se não apenas por suas práticas médicas de excelência, mas também por sua abordagem humanizada, garantindo que cada nascimento seja mais do que um simples evento médico, mas sim o início de uma nova história de vida para as famílias da região.