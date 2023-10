Ronaldo Caiado entrega benefícios sociais e revitaliza GO-080, impactando Jaraguá

O governador Ronaldo Caiado esteve em Jaraguá para um evento que marcou a entrega de importantes programas sociais e a revitalização de uma significativa rodovia. Durante a solenidade, Caiado afirmou: “Atendendo as pessoas e proporcionando qualidade de vida, vamos quebrar o ciclo da pobreza”.

As famílias do município foram o foco principal, recebendo cartões dos programas Aluguel Social, Mães de Goiás e Dignidade. Este último programa destina-se a idosos entre 60 e 64 anos que não possuem aposentadoria ou Benefício de Prestação Continuada, oferecendo um suporte mensal de R$ 300 para ajudar na aquisição de alimentos e medicamentos.

Jercileine Dias da Rocha, mãe de sete crianças e beneficiária do Aluguel Social, expressou sua satisfação: “Além de ajudar no aluguel, vai cobrir outras coisas que estão faltando, vou poder comprar mais verduras pros meus filhos”. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, ressaltou a transparência e a rapidez na distribuição dos recursos, garantindo que o dinheiro já está disponível para todos os beneficiários.

Além disso, o evento contemplou a inauguração da revitalização da GO-080, com 51,90 quilômetros entre Jaraguá e Goianésia. Os investimentos superaram os R$ 9 milhões e o governador destacou a importância dessas melhorias na rodovia, vital para o escoamento de grãos, cana-de-açúcar, agropecuária e mineração de metais.

O prefeito de Jaraguá, Paulo Vitor, reconheceu a importância dessas ações, mencionando o impacto econômico positivo gerado pelos programas do governo estadual. Com os cartões distribuídos, estima-se que mais R$ 300 mil circulem mensalmente no comércio local, fortalecendo a economia da região.

Essas iniciativas não apenas atendem necessidades imediatas, mas visam proporcionar um impacto positivo a longo prazo, como ressaltou o governador: “Nosso cuidado é com as pessoas. Nós cuidamos diretamente do cidadão, ajudando mães a alimentarem seus filhos para que possam se desenvolver de forma saudável e se tornarem independentes no futuro”.

Essas ações demonstram o comprometimento do Governo de Goiás em melhorar a qualidade de vida da população, abordando as necessidades básicas e investindo em infraestrutura que promove o desenvolvimento econômico da região.