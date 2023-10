Ronaldo Caiado celebra avanços em Goianésia: 100 km de novas rodovias e benefícios sociais são entregues

Em uma cerimônia realizada em Goianésia, o governador Ronaldo Caiado marcou a entrega de um total de 100 quilômetros de rodovias novas, destacando a restauração e revitalização da GO-080. Estes avanços foram possíveis por meio de investimentos provenientes do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). Durante o evento, foram distribuídos cartões dos programas sociais Aluguel Social, Mães de Goiás e Dignidade. “Essa rodovia serve a diversos setores, desde a agropecuária até as indústrias e a mineração. Este é o primeiro projeto do Fundeinfra”, explicou o governador.

“Estamos finalizando a obra, aplicando asfalto de alta qualidade para ampliar o acesso a toda a população do Vale de São Patrício”, declarou Caiado durante a inauguração da restauração da GO-080, que se estende do entroncamento de Barro Alto até Goianésia, representando um investimento de R$ 73,5 milhões ao longo de mais de 41 quilômetros. Além disso, ele supervisionou a revitalização da rodovia, no trecho que conecta Jaraguá a Goianésia, investindo R$ 9,1 milhões em recapeamento e sinalização viária em mais de 51 quilômetros.

No decorrer do evento, foram assinadas ordens de serviço para a retomada das obras de pavimentação da GO-338, em um trecho de 7,82 quilômetros entre Goianésia e Malhador, com um investimento de R$ 12,1 milhões. Também foi autorizada a recuperação e recapeamento das vias urbanas de Goianésia através do programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios, representando um investimento de R$ 2 milhões. “Estas obras são planejadas e entregues seguindo os padrões de qualidade do governo Ronaldo Caiado. Estamos empenhados em ter a melhor malha viária do país”, afirmou Lucas Vissotto, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Além dos avanços na infraestrutura, a cerimônia em Goianésia foi palco da distribuição de 315 cartões do programa Aluguel Social e 75 cartões dos programas Mães de Goiás e Dignidade. “Os programas sociais têm um ciclo completo”, enfatizou o governador Ronaldo Caiado, ressaltando o compromisso da gestão com o bem-estar social. “Desde o início de minha gestão para recuperar Goiás, iniciamos esses programas. Nosso objetivo é cuidar das pessoas. Este é o grande legado que deixaremos”, destacou.

Um dos beneficiários, Gabrielly Nunes Silva, 24 anos, residente em Goianésia com seus filhos David Luiz e Ana Laura, de 3 e 6 anos respectivamente, compartilhou a importância do Aluguel Social em suas despesas domésticas. “Atualmente, pago R$ 700 de aluguel e, como meu filho é autista, tenho muitos custos extras. Com este auxílio, terei recursos para pagar por suas terapias”, explicou.

Durante o evento, o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, anunciou o pagamento da entrada de 600 imóveis do Residencial Hermínio Lopes, um investimento de R$ 9 milhões. O Estado irá subsidiar R$ 45 mil de entrada, enquanto as famílias com renda de um salário mínimo pagarão prestações de R$ 288,75.

“Hoje, o governador liberará 200 unidades da segunda fase do Hermínio Lopes. São 200 famílias que necessitam de um imóvel e, certamente, pagarão menos por sua casa própria do que pagam pelo aluguel. Isto é proteção social, é um cuidado com os cidadãos”, ressaltou Baldy, indicando que em breve será lançada a terceira fase, contemplando 600 famílias de Goianésia. “Em Goiás, temos um governo que investe os recursos dos contribuintes para cuidar das pessoas”, concluiu.

O deputado estadual Renato de Castro destacou o trabalho realizado pela atual gestão desde 2019. “O estado está em constante crescimento. Há tantos benefícios em todas as direções. Na área da infraestrutura, por exemplo, Goianésia nunca foi tão bem contemplada.”