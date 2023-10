Parque Aquático de Goiânia: Governo conclui planos para revitalização da piscina olímpica em parceria com a Caixa Econômica Federal

O icônico Parque Aquático de Goiânia, um símbolo esportivo do estado, está prestes a passar por uma significativa transformação. Há décadas sendo o palco de competições desde sua inauguração em 1979, a piscina olímpica, situada no coração da capital, está programada para uma abrangente renovação, resgatando não apenas sua funcionalidade, mas também a tradição esportiva que a caracteriza.

A iniciativa partiu do Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), ao estabelecer uma parceria com a Caixa Econômica Federal para o investimento previsto de R$ 3,8 milhões. O objetivo é revitalizar e modernizar esse importante espaço esportivo, cuja piscina principal, com 50 metros de extensão, está interditada desde 2013 devido a problemas estruturais identificados na época.

Enquanto isso, as atividades no Parque Aquático continuam nas duas piscinas menores, com 25 metros de extensão cada, onde o governo estadual oferece programas de iniciação esportiva, práticas saudáveis e paradesporto. Essas atividades incluem aulas de natação para todas as idades e turmas de hidroginástica voltadas para o público adulto, com especial atenção para atender à terceira idade.

Edson Sales, secretário de Esporte e Lazer, enfatizou a importância desse projeto para reabilitar o espaço. “O Parque Aquático representa um elemento crucial para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento na natação. Com sua história e tradição, não pode permanecer inativo. Por isso, a reforma é uma das prioridades do governador Ronaldo Caiado,” ressaltou o responsável pela pasta.

Os estudos e planos de engenharia foram finalizados e submetidos à Caixa, que agora está revisando a documentação. Após a aprovação, o processo de licitação das obras terá início, com previsão de conclusão até o final de 2025. A reforma abarcará a reestruturação completa da piscina olímpica, incluindo a instalação de novos blocos de partida, juntamente com a recuperação dos sistemas hidráulicos e elétricos.

Além disso, o projeto contempla a renovação dos vestiários, banheiros e salas administrativas situadas sob as arquibancadas, juntamente com a construção de um novo pódio, casa de máquinas e a adaptação do espaço para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Após a conclusão da reforma, a piscina olímpica retomará seu papel fundamental no desenvolvimento do esporte de alto rendimento e continuará a servir à comunidade com programas de iniciação esportiva e integração comunitária.