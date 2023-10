Programa NutreBem, do Goiás Social, completa dois anos com a doação de 3,8 milhões de refeições

Há dois anos, o Programa NutreBem, uma iniciativa conjunta entre o Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), atingiu um marco significativo, doando um total de 3,8 milhões de refeições para famílias em situação de vulnerabilidade e instituições cadastradas. Desde sua inauguração, em outubro de 2021 pelo governador Ronaldo Caiado, a ação tem sido gerida no Banco de Alimentos da OVG, distribuindo 385.474 pacotes do Mix do Bem, os quais proporcionam até 10 refeições cada, além de 49.674 pacotes de frutas desidratadas em todas as regiões de Goiás.

O NutreBem, responsável pela produção e distribuição do Mix do Bem, tem desempenhado um papel crucial na transformação dos alimentos arrecadados pela OVG em parceria com produtores e permissionários das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa). Este processo permite o transporte e a distribuição dos alimentos mesmo nos municípios mais distantes, sem comprometer seu valor nutricional.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, destaca a importância do NutreBem: “Antes do lançamento do programa, os alimentos perecíveis arrecadados pelo Banco de Alimentos da OVG na Ceasa eram restritos à região metropolitana de Goiânia. Com o NutreBem, desidratamos esses alimentos, estendendo sua vida útil e valor nutricional, atendendo às necessidades das comunidades no interior do estado.”

Madalena Josefa da Silva, uma aposentada beneficiada pelo programa, enfatiza a relevância do Mix do Bem em sua casa: “Quando preparo essa mistura, é uma festa. O cheiro é maravilhoso e ainda faz bem para a saúde.”

Além do Mix do Bem, o Programa NutreBem oferece frutas desidratadas como opção nutritiva. O Banco de Alimentos, gerido pela OVG desde 2019, já distribuiu mais de 5,5 mil toneladas de alimentos in natura para entidades sociais e famílias em situação de vulnerabilidade, atendendo mais de 60 mil casos e beneficiando mais de quatro mil famílias. Em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), a iniciativa continua a desempenhar um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e nutricional no estado de Goiás.