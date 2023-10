Centro Cultural Octo Marques abre as portas para a exposição reveladora ‘Pantera Solidão’ de Benedito Ferreira

Na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, o prestigioso Centro Cultural Octo Marques, uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Secult), terá a honra de inaugurar a exposição “Pantera Solidão” do renomado artista visual goiano, Benedito Ferreira. Este evento singular se inicia às 19h e permanecerá aberto para visitação até o dia 7 de janeiro de 2024, com um horário de funcionamento que contempla todos os dias da semana, das 9h às 17h. O melhor de tudo é que a entrada é inteiramente gratuita.

Sob a hábil curadoria de Divino Sobral, a exposição “Pantera Solidão” nos brinda com um conjunto fascinante de 39 obras inéditas do prolífico Benedito Ferreira. Esta exposição mergulha o público no íntimo universo do artista, revelado através de arquivos fotográficos e audiovisuais coletados ao longo de mais de uma década. A exposição tem como objetivo desvendar a profunda conexão do artista com as narrativas que residem nos antigos álbuns de família, assim como nas imagens capturadas durante suas viagens à Islândia e à França.

A mostra proporciona uma experiência sensorial única ao dividir-se em vários ambientes, começando com a instigante seção intitulada “Alfabeto do Gelo”. Aqui, Benedito Ferreira tece uma conexão poética entre dois mundos aparentemente díspares, unindo-os por meio de um hipnotizante canto em língua islandesa. As obras da série “O Bastardo” oferecem uma jornada visual que revela o profundo interesse de Benedito na desconstrução criativa da memória visual. Para criar suas obras, o artista realiza um meticuloso ato de “desossamento”, delicadamente extraindo páginas de álbuns fotográficos e expondo suas essências cruas e fragmentadas.

Outro aspecto impressionante revelado na exposição é o lado poético de Benedito Ferreira. Os visitantes terão o privilégio de contemplar uma variedade de técnicas e elementos adicionais, incluindo adesivos, fotopintura, figuras colecionáveis, quadros fotográficos e penduricalhos, todos os quais lançam pistas sobre a imagem intrusa que gradualmente se degrada entre as páginas cuidadosamente presas às paredes do Centro Cultural Octo Marques.

Benedito Ferreira compartilha seu pensamento sobre “Pantera Solidão”, afirmando: “Esta exposição é uma representação vívida da ambiguidade e complexidade da memória. Ela nos convida a explorar não apenas as imagens em si, mas as conexões quebradas. Todas as obras buscam desafiar os limites do que é possível no gesto de colecionar imagens e nos conduzem à reflexão sobre a fragilidade e resiliência da memória.”

Em seu rico currículo, Benedito Ferreira se destaca como um artista visual e pesquisador cujas investigações artísticas se concentram na imagem como escrita, na poética dos arquivos e na quebra dos limites entre “documento” e “ficção”. Seu trabalho abrange diversas mídias, incluindo audiovisual, objetos, instalações e fotografia.

Nos últimos anos, suas obras foram exibidas em prestigiosas instituições e espaços culturais em todo o mundo, incluindo o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra em Portugal, o The Room Projects na França, o Art Space BLECH for Contemporary Art na Alemanha, o Center for Contemporary Art Tbilisi na Geórgia e o Czong Institute for Contemporary Art na Coreia do Sul.

As obras de Benedito Ferreira também integram os acervos de renomados museus e coleções, incluindo o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA – RJ), o Museu de Arte Contemporânea de Jataí em Goiás, o Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS – GO), a Pinacoteca Municipal Miguel Dutra em São Paulo, o Netherlands Institute for Sound and Vision na Holanda, o Itaú Cultural em São Paulo, bem como coleções particulares.

Para aqueles que desejam apreciar essa rica expressão artística, eis as informações essenciais: Exposição Pantera Solidão, de Benedito Ferreira Abertura: Terça-feira, 31 de outubro, às 19h Visitação: De 31 de outubro a 7 de janeiro, de segunda a domingo, das 9h às 17h Local: Centro Cultural Octo Marques – Edifício Parthenon Center, Rua 4, número 515, Centro, Goiânia, Goiás Entrada: Gratuita

Esta é uma oportunidade imperdível de mergulhar na profundidade da arte de Benedito Ferreira e explorar a complexidade da memória por meio de sua exposição única, “Pantera Solidão”.