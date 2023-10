Psiquiatria Goiânia – Procrastinação e ansiedade podem andar lado a lado?

A procrastinação e a ansiedade frequentemente se cruzam, criando um ciclo desgastante para quem sofre com as condições. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso paralisa a pessoa diante das tarefas cotidianas, causando a procrastinação. Por sua vez, esse medo do fracasso muitas vezes leva a adiar as responsabilidades, buscando alívio temporário, mas intensificando a ansiedade.

Quando a pessoa se vê impossibilitada de fazer algo em seu cotidiano, é quando os transtornos de ansiedade podem se relacionar com a procrastinação.

Entender que essa luta é real e compartilhada por muitos é o primeiro passo para interromper esse ciclo. Com paciência, apoio e orientação profissional de um psiquiatra, é possível encontrar maneiras de avançar em direção a uma mente mais tranquila e tarefas realizadas.

Agende sua consulta com o psiquiatra!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.