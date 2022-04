Tratamento de Feridas Goiânia – Qual relação entre vitamina D e cicatrização de feridas?

A deficiência de vitamina D é comum na população, sendo mais predominante na população idosa. A pouca exposição solar e um consumo insuficiente de vitamina D na dieta são as principais causas da deficiência desta vitamina no organismo.

De acordo com um estudo realizado com pacientes com úlceras venosas de perna, foi realizada a dosagem da vitamina D e a avaliação do tamanho da úlcera e a gravidade da dor, antes e após o tratamento que consistia em receber vitamina D 50.000UI por semana durante dois meses.

Estimou-se que a deficiência da vitamina D talvez não esteja implicada na causa da úlcera, mas seja sua provável consequência. Pode-se afirmar que existe maior prevalência de deficiência de vitamina D nos pacientes com úlcera de perna em relação àqueles sem esta enfermidade.

Pessoas com predisposição a desenvolver úlceras, devem avaliar o nível de vitamina D, pois a sua deficiência pode aumentar o tempo de cicatrização.

Pacientes com hipovitaminose D apresentaram maior cicatrização nas úlceras naqueles que receberam reposição vitamínica.

Faça o tratamento de úlceras no Pronto Socorro para Queimaduras!

Para maiores informações e dúvidas:

Contato: (62) 3604-4100

Visite nosso site: https://grupopiccolo.com.br/v3/

Endereço: Rua 5, 439, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Atendemos:

-Particular

-IPASGO

-IMAS

-CASSI

-Outros convênios

Tratamentos:

-Queimaduras

-Feridas

-Úlceras Varicosas

-Pé Diabético

-Úlceras de Pressão

-Escaras

Responsável Técnico: Dr. Nelson Sarto Píccolo – CRM/GO: 4606 – RQE 476