Cirurgia Robótica Goiânia – Agora temos cirurgia robótica em Goiânia

A primeira plataforma robótica de Goiânia está localizada no Hospital Israelita Albert Einstein, no Órion Business. O robô de última geração Da Vinci Xi, chegou em dezembro de 2021, trazendo o que há de mais moderno em cirurgia robótica.

O robô operado por um cirurgião capacitado é composto por 4 braços cirúrgicos. Uma câmera 3D, localizada em um dos braços permite a ampliação da imagem do campo cirúrgico que possibilita um reconhecimento ainda mais preciso das estruturas envolvidas no procedimento. Nos outros 3 braços cirúrgicos ficam as pinças que possuem maior amplitude de movimento, com articulações que possibilitam movimentos impossíveis para as mãos humanas. A maior precisão e movimentos mais delicados e finos permite menores riscos de alterações na fisiologia do paciente.

A cirurgia robótica traz vantagens como menor sangramento durante a cirurgia. O paciente também tem menos dores no pós-operatório, o período de internação tende a ser mais curto e a recuperação mais rápida.

A cirurgia robótica é a técnica mais inovadora no tratamento de diversas patologias da Urologia como câncer de próstata, rins, bexiga, ureteres, hiperplasia prostática, etc.

Nossa equipe é capacitada em Cirurgia Robótica, mais uma opção de tratamento aqui no Hospital Albert Einstein de Goiânia, localizado no Órion.

