Clinica Urológica Goiânia – Quais os sintomas do câncer de próstata?

O câncer de próstata cresce lentamente e geralmente não apresenta sintomas no estágio inicial. É considerado uma doença silenciosa.

Nas fases mais avançadas da doença podem surgir sintomas como dor pélvica, sangue na urina, inchaço escrotal, dor lombar e inchaço das pernas.

Homens, a partir de 50 anos e mesmo sem apresentar sintomas, devem procurar um urologista para avaliação individualizada do câncer de próstata através dos exames de dosagem de PSA e toque retal. Os homens que fazem parte do grupo de risco (raça negra ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata) devem iniciar seus exames, a partir dos 45 anos.

Com o diagnóstico precoce a chance de cura do câncer de próstata pode chegar a mais de 90%.

