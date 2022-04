Especialistas em Feridas em Goiânia – Quais as consequências da Síndrome Pós-Trombótica?

Síndrome Pós-Trombótica é uma complicação tardia da Trombose Venosa Profunda (TVP) das pernas que causa acúmulo de sangue nas veias e aumento de pressão provocando sintomas como peso, dor, inchaço e câimbras na parte mais inferior da perna.

Esta pressão contínua e prolongada desencadeia uma inflamação sobre os tecidos e a pele, que se torna seca, dura, avermelhada/acastanhada e com apresentando prurido. Essa pele se torna mais frágil e facilmente desenvolve uma ferida com um pequeno trauma. Estas feridas chamadas de úlceras venosas são rasas e úmidas, podem ser fétidas, costumam ser de difícil cicatrização e frequentemente se sobreinfectam. As úlceras estão presentes em 5 a 10% dos pacientes com que desenvolvem Síndrome Pós-Trombótica.

