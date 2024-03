Toyota anunciará investimento de R$ 11 bilhões no Brasil: Novos modelos de carros em destaque

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, revelou antecipadamente neste domingo (3) que a Toyota está preparada para injetar R$ 11 bilhões no Brasil nos próximos anos. Essa movimentação prevê não apenas um influxo financeiro significativo, mas também o lançamento de uma nova linha de veículos. O anúncio oficial está programado para a próxima terça-feira (5), em Sorocaba, interior de São Paulo, onde a Toyota tem uma de suas fábricas.

Alckmin destacou a longa história da Toyota no Brasil, ressaltando seu papel crucial no fortalecimento das cadeias produtivas locais. Ele expressou em suas redes sociais que este anúncio reflete a confiança contínua da gigante japonesa na economia brasileira.

O vice-presidente também mencionou dois programas-chave, Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e Combustível do Futuro, que estão impulsionando investimentos significativos para promover uma mobilidade mais sustentável e descarbonizada no Brasil.

O programa Mover, por exemplo, está elevando os padrões de sustentabilidade na indústria automobilística e incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias por meio de incentivos fiscais. Por outro lado, o Combustível do Futuro visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover o uso de biocombustíveis.

Esses investimentos vêm em um momento estratégico, onde o Brasil está se consolidando como um mercado chave para fabricantes de automóveis. No mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente global do Grupo Hyundai Motor, Eui-Sun Chung, que anunciou investimentos significativos até 2032. Essas movimentações refletem a importância do setor automotivo na política de reindustrialização do país.