Inadimplência do consumidor sobe em janeiro após 2 meses de queda: O que revela o levantamento da Serasa?

Em janeiro deste ano, registrou-se um aumento no número de consumidores inadimplentes no Brasil, após dois meses consecutivos de declínio, conforme aponta um estudo realizado pela Serasa. Comparado ao mesmo período do ano anterior, houve também um acréscimo no número de inadimplentes, passando de 70,09 milhões para 72,07 milhões de pessoas em janeiro de 2024.

O levantamento destacou que nos anos de 2022 e 2023, os principais motivos para a inadimplência foram o desemprego e a redução na renda. O desemprego foi apontado por 29% dos devedores em 2022 e por 22% em 2023, enquanto a redução de renda foi citada por 12% e 20%, respectivamente.

Desde 2018 até 2023, o cartão de crédito permanece como a principal fonte de dívida entre os inadimplentes. No último ano, representava 55% das dívidas. A pesquisa revelou que sete em cada dez brasileiros costumam parcelar suas compras, sendo 27% por não possuírem o valor total para pagamento à vista.

O estudo também destacou que apenas 11% das mulheres das classes C, D e E, e 16% das mulheres das classes A e B, afirmaram estar satisfeitas com suas finanças pessoais. Considerando homens e mulheres, 12% das faixas C, D e E, e 17% das faixas A e B, disseram estar satisfeitos com sua vida financeira.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, avalia que para lidar com o problema da inadimplência de maneira eficaz e sustentável, são necessárias medidas como o combate ao desemprego e à informalidade, além de programas abrangentes de educação financeira e proteção do consumidor.

Apesar de enfatizar a importância da educação financeira a longo prazo, Meirelles ressalta que o principal problema reside na baixa renda dos brasileiros, aliada às altas taxas de juros, que os levam ao endividamento.

Além disso, ele aponta que medidas como a ampliação do acesso ao microcrédito e a promoção do crédito responsável podem contribuir para a inclusão financeira e a recuperação do crédito.

O Programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda, está realizando um mutirão de renegociação de dívidas até 28 de março. Os interessados podem acessar as ofertas do MegaFeirão Serasa e Desenrola presencialmente ou através dos sites do Programa Desenrola Brasil e da Serasa Limpa Nome. Mais de 700 empresas participam do mutirão, oferecendo descontos de até 96% em dívidas, com opções de pagamento à vista ou parcelado sem entrada e prazo de até 60 meses para quitar.