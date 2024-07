Saneago adia operação e 40 bairros de Goiânia não ficarão sem água

Follow on X

A Saneago anunciou nesta terça-feira (9/7) o adiamento da manutenção prevista para o Sistema Meia Ponte, na Vila Canaã. A intervenção, que seria realizada nesta quarta-feira (10), tinha o potencial de interromper o fornecimento de água em aproximadamente 40 bairros de Goiânia. Esta operação estava programada como um complemento ao serviço executado no dia 29 de junho.

De acordo com a Saneago, a decisão de adiar a manutenção ocorreu após a identificação de um pequeno vazamento nas juntas mecânicas utilizadas no procedimento anterior, detectado em 1º de julho. A companhia garantiu que uma nova data será comunicada em breve, permitindo que a população se organize com antecedência.

Bairros que poderiam ser impactados:

Bairro Anhanguera

Bairro Recreio Funcionários Públicos

Conjunto Cachoeira Dourada

Conjunto Residencial Monte Carlo

Jardim Ana Lúcia

Jardim Atlântico

Jardim Europa

Jardim Florença

Jardim Planalto

Jardim Presidente

Jardim Sonia Maria

Jardim Tancredo Neves

Jardim Vila Boa

Loteamento Celina Park

Parque Anhanguera I

Parque Anhanguera II

Parque Oeste Industrial

Privê Atlântico

Residencial Aquarius 2

Residencial Aquarius

Residencial Canadá

Residencial Eldorado

Residencial Florida

Residencial Granville

Residencial Vereda dos Buritis I

Residencial Vereda dos Buritis II

Setor Faiçalville

Setor Novo Horizonte

Setor Rio Formoso

Setor Sudoeste

Setor Ulisses Guimarães

Setor União

Vila Alpes

Vila Alvorada

Vila Bela

Vila Luciana

Vila Mauá

Vila Rezende

Vila Rosa

Village Veneza

Vila Novo Horizonte