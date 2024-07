Equador abre mercado para exportação de óleos e gorduras de aves e ruminantes brasileiros

O anúncio da autoridade sanitária do Equador, autorizando a exportação de óleos e gorduras de aves e ruminantes do Brasil para a alimentação animal, foi recebido com entusiasmo pelo governo brasileiro. Entre janeiro e maio deste ano, o Equador importou mais de US$ 140 milhões em produtos agrícolas do Brasil, com produtos florestais, cereais e farinhas constituindo cerca de 50% do total exportado.

Com essa nova autorização, o Brasil atinge sua 77ª abertura de mercado em 2024, totalizando 155 aberturas em 53 países desde 2023. Este resultado é fruto da cooperação entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).