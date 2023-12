Rússia autoriza 11 plantas frigoríficas brasileiras para exportação de carne: Uma vitória para a agroindústria do Brasil

Em uma decisão histórica, a Rússia habilitou 11 plantas frigoríficas brasileiras para a exportação de carne bovina e de aves, marcando um ponto crucial nas relações comerciais entre os dois países.

Fortalecimento das Relações Bilaterais: Missão Russa no Brasil

Em um movimento que fortalece a confiança entre as autoridades sanitárias do Brasil e da Rússia, uma delegação do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Federação da Rússia (Rosselkhoznadzor) concluiu, em dezembro corrente, uma importante missão de inspeção. Esta foi a primeira visita do tipo desde 2015, abrangendo seis plantas produtoras de carne de aves e cinco de carne bovina em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal.

Impacto Econômico: Crescimento nas Exportações Brasileiras para a Rússia

As exportações de carne bovina e de aves do Brasil para a Rússia têm mostrado um crescimento impressionante. Em 2022, as exportações somaram US$ 278 milhões, representando 15,4% da pauta brasileira. Este ano, entre janeiro e outubro, o fluxo comercial já alcançou US$ 250 milhões, aumentando para 22,2% do total das exportações brasileiras para a Rússia.

Compromisso com a Qualidade e Segurança: A Prioridade Brasileira

A missão russa reforça o compromisso do Brasil em manter os mais altos padrões de qualidade e segurança em seus produtos agropecuários. Visitas a frigoríficos, estabelecimentos de criação e laboratórios oficiais destacaram os rigorosos controles sanitários em toda a cadeia produtiva.

Diálogo Contínuo: Chave para a Expansão do Agronegócio Brasileiro

O diálogo contínuo entre o Brasil e países importadores é essencial para garantir que os produtos do agronegócio brasileiro continuem a ganhar espaço no mercado internacional. Esta missão é um testemunho da força e da qualidade do setor agropecuário brasileiro e de sua capacidade de atender aos mercados globais exigentes.