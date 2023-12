Brasil avança na erradicação da febre aftosa: Suspensão de vacinação em 7 estados a partir de 2024

Follow on X

Na última sexta-feira, uma decisão significativa foi anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) durante o 3º Fórum Nacional do PE-PNEFA: a suspensão da vacinação contra a febre aftosa em sete estados brasileiros, começando em abril de 2024. Este anúncio, feito pelo diretor de Saúde Animal, Eduardo de Azevedo, representa um marco no Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa.

Os Estados Rumo à Zona Livre de Febre Aftosa

Os estados beneficiados por esta mudança incluem Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe, todos parte dos blocos II, III e IV do PE-PNEFA. A oficialização desta decisão será em breve publicada no Diário Oficial da União, antecipando a última etapa de vacinação de maio para abril de 2024.

Benefícios a Longo Prazo para o Setor Pecuário Brasileiro

Esta medida reforça o objetivo de estabelecer o Brasil como um país livre da febre aftosa sem vacinação, potencializando o patrimônio pecuário nacional e trazendo benefícios significativos para a sociedade brasileira e os atores envolvidos.

Situação Atual: Zonas Livres de Vacinação no Brasil

Atualmente, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso já são reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação.

Expansão Estratégica do Plano

O Mapa, em abril deste ano, também proibiu o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa no Distrito Federal e em estados do Bloco IV do Plano Estratégico. Estes estados já se preparam para a transição para zonas livres de vacinação.

Objetivo de 2026: Brasil Livre de Febre Aftosa sem Vacinação

A meta nacional é alcançar o status de país totalmente livre de febre aftosa sem vacinação até 2026. Normas adicionais serão introduzidas para restringir a movimentação de animais entre estados com status variados de vacinação.

Campanha de Vacinação Continuada em Alguns Estados

Enquanto isso, a campanha de vacinação continua em maio e novembro de 2024 em estados como Piauí, Ceará, entre outros. Os produtores devem seguir as diretrizes estabelecidas para a vacinação e declaração ao órgão de defesa sanitária animal.

3º Fórum Nacional do PE-PNEFA: Um Evento Informativo e Estratégico

O 3º Fórum Nacional, realizado virtualmente, reuniu 250 participantes para discutir estratégias e compartilhar informações sobre a erradicação da febre aftosa no Brasil, reforçando o compromisso do país com a saúde animal e a vigilância da doença.