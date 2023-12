Carlos Fávaro em São Paulo: Ministro destaca sustentabilidade na pecuária brasileira e avanços na genética do nelore

SÃO PAULO – Durante a prestigiada cerimônia da Nelore Fest em São Paulo, o Ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, enfatizou a excelência das práticas sustentáveis na pecuária brasileira. A ocasião, que é frequentemente comparada ao ‘Oscar’ da pecuária nacional, reconheceu o Brasil como um líder global em sustentabilidade agropecuária e inovação genética.

Inovação e Sustentabilidade: Marcas da Pecuária Brasileira

Na presença de notáveis do setor, incluindo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, Fávaro destacou que 98% dos produtores rurais brasileiros adotam práticas sustentáveis. “Essa é uma estatística que nenhum outro país pode igualar,” afirmou ele, sublinhando o respeito ao Código Florestal brasileiro e o uso de tecnologias sustentáveis.

Genética do Nelore: Um Pilar do Agronegócio Brasileiro

O evento também celebrou o progresso significativo na genética do gado Nelore, uma raça que domina cerca de 80% do rebanho nacional. “A raça Nelore se adaptou perfeitamente às condições tropicais do Brasil, mostrando avanços notáveis em precocidade e qualidade,” disse Victor Miranda, presidente da Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

Pecuária e Economia: Números Impressionantes

Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal de 2022 do IBGE, o setor pecuário experimentou um crescimento de 2,1% em 2022, com um valor de produção de R$116,3 bilhões. Estes números ressaltam a importância crítica da pecuária para a economia do país.

Reconhecimento e Apoio ao Setor

A cerimônia também homenageou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que enfatizou a necessidade de segurança jurídica para o contínuo investimento no setor.