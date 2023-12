Espírito Santo recebe R$ 82,5 milhões para modernização agrícola: Impacto em 26 cidades com novas máquinas e equipamentos

O Espírito Santo avança significativamente no setor agropecuário com um investimento substancial de R$ 82,5 milhões, destinados à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Esta injeção financeira, uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) através da Superintendência Federal de Agricultura no Espírito Santo (SFA-ES), é um marco no desenvolvimento agrícola do estado, refletindo o compromisso do governo em fortalecer a infraestrutura rural e melhorar a eficiência da produção agropecuária capixaba.

Alocados via emendas impositivas da bancada federal, estes recursos são um exemplo claro do potencial transformador de parcerias estratégicas entre diferentes esferas do governo. Até o momento, 26 municípios capixabas já foram beneficiados com a distribuição de maquinários agrícolas, graças à liberação de R$ 11 milhões em dezembro passado.

Dentre os equipamentos entregues, destacam-se dois caminhões, 19 retroescavadeiras, 20 tratores agrícolas e um rolo compactador. Essas máquinas desempenham um papel crucial na melhoria da infraestrutura rural, na otimização da trafegabilidade e no escoamento eficiente da produção agrícola, aspectos essenciais para o crescimento sustentável do setor.

Os municípios beneficiados, que incluem Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, entre outros, testemunham um avanço notável na capacidade de produção e na qualidade da infraestrutura agrícola. O superintendente Federal de Agricultura no ES, Guilherme Gomes de Souza, destaca a continuidade desse esforço com a expectativa de mais R$37,5 milhões a serem repassados, prometendo mais entregas de equipamentos em breve.

Esta iniciativa é gerenciada integralmente pela SFA-ES/Mapa, desde a operacionalização dos recursos até o acompanhamento das fases de licitação e entrega dos bens. Representa um passo importante na direção de um Espírito Santo mais robusto e tecnologicamente avançado no setor agropecuário, preparando o terreno para um futuro de prosperidade e eficiência agrícola.