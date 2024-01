Recorde de capacitação de funcionários públicos é alcançado em Goiás em 2023

Em 2023, o Governo de Goiás, através da Escola de Governo do Estado, estabeleceu um novo marco na capacitação de seus servidores públicos. Até outubro deste ano, a escola conseguiu capacitar impressionantes 27.174 funcionários, ultrapassando significativamente o total de 16 mil certificações emitidas no ano anterior.

Os cursos que tiveram maior demanda entre os servidores incluíram Chat GPT, Power BI Básico, Sislog e Noções Básicas de Gestão de Contratos. A escola também proporcionou treinamentos em Técnicas de Resolução de Conflitos e na elaboração de Despachos, seguindo as diretrizes do Manual de Redação do Governo do Estado de Goiás.

Esta iniciativa visa não só a profissionalização, mas também a capacitação contínua dos servidores, oferecendo uma gama de cursos e treinamentos gratuitos que abrangem habilidades técnicas, gerenciais e comportamentais. Segundo Sérvulo Nogueira, titular da Sead, a Escola de Governo de Goiás é fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento dos funcionários do estado, destacando que o número de certificações em 2023 já superou o do ano anterior. Ele reafirma o compromisso do governo com a excelência no serviço público e o contínuo investimento em formação e capacitação.

Roberta Costa, diretora da Escola, enfatiza que a capacitação aumenta o engajamento, motivação e satisfação profissional dos servidores, tornando-os mais eficientes, produtivos e comprometidos com o bem-estar social. Ela acredita que ao se sentirem valorizados e bem preparados, os servidores enfrentam melhor os desafios do serviço público.

Para os interessados em participar das capacitações em 2024, a lista completa de cursos está disponível no site da Escola de Governo de Goiás: https://www.escoladegoverno.go.gov.br.