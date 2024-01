Em 2023 foram realizados mais de 1 milhão de procedimentos no CRER

Em 2023, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), uma unidade do Governo de Goiás, alcançou a marca impressionante de mais de 1 milhão de atendimentos e procedimentos. A instituição se destacou em diversas áreas, incluindo cirurgias, implantes e atendimentos multidisciplinares, consolidando sua posição como um centro de excelência em reabilitação.

Ao longo do ano, o Crer registrou mais de 9 mil internações hospitalares, 8 mil cirurgias, 176 mil consultas ambulatoriais, 355 mil sessões de terapia especializada, a entrega de 15 mil órteses e próteses, além de realizar 465 mil exames clínicos e de imagem e 700 atendimentos domiciliares pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

Um dos grandes destaques do Crer é o serviço de implante coclear, essencial para pessoas com deficiência auditiva. Desde 2020, a unidade é um dos cinco centros de referência no Brasil credenciados para a manutenção de processadores de implantes cocleares pelo SUS. O hospital também oferece acompanhamento terapêutico pós-procedimento, atendendo mais de 300 pacientes. A otorrinolaringologista Pauliana Lamounier ressalta o impacto significativo desses implantes, especialmente para bebês que nascem sem audição e adultos com perda auditiva.

Desde o início do serviço de implante coclear em 2012, a unidade já realizou 303 cirurgias. O Crer é reconhecido como CER IV (Centro Especializado em Reabilitação) pelo Ministério da Saúde, habilitado a atuar nas áreas de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual.

Válney Luís da Rocha, Diretor Geral do Crer, celebra o sucesso de 2023 e prevê mais conquistas para 2024, destacando a equipe de profissionais da unidade. A experiência de pacientes como Aparecida Xavier, que recuperou a independência após receber um implante coclear, exemplifica a importância do trabalho realizado pelo Crer.

Além disso, a Unidade de Terapia Intensiva do Crer foi premiada com o selo “UTI Top Performer” do Projeto UTIs Brasileiras, um reconhecimento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Epimed Solutions pela excelência dos serviços prestados. A Anvisa também destacou o Crer por sua conformidade nas práticas de segurança do paciente.

O Crer é gerido pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir. Foi o primeiro hospital de reabilitação do Brasil e o primeiro hospital público do Centro-Oeste a receber o certificado de Acreditação com Excelência – Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), um título de referência que a instituição mantém orgulhosamente.