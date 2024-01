Urologia Goiânia – Diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do câncer de próstata!

O câncer de próstata, o segundo mais frequente entre homens, atinge cerca de um em cada seis homens. No Brasil, estimam-se que existirão 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio de 2023 a 2025, de acordo com informações do INCA (Instituto Nacional de Câncer).

Os dados são alarmantes e trazem preocupação, por isso, cada vez mais é necessário ressaltar a importância do rastreamento e diagnóstico precoce, o que garante chances de cura de até 90%.

Portanto, é fundamental que os homens comecem a fazer exames de rastreamento a partir dos 50 anos. Além disso, homens com histórico familiar da doença ou da raça negra devem ter atenção redobrada e iniciar os exames mais cedo aos 45 anos.

Apesar da importância do diagnóstico precoce ser bastante difundida, muitos homens ainda evitam os exames, seja por conta do tabu que permeia o exame de toque ou, ainda, a baixa adesão do público masculino à medicina preventiva.

Considerando isso, é necessário desmistificar esse tema e incentivar cada vez mais homens a realizarem os exames de rastreamento.

Lembre-se: o diagnóstico precoce salva vidas!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

