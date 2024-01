Recorde de assistência da OVG transforma a vida de famílias goianas em situação de vulnerabilidade

Follow on X

Em 2023, o Governo de Goiás, atuando através do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), estabeleceu-se como um modelo em políticas sociais. A OVG alcançou um marco impressionante, com 5,7 milhões de atendimentos distribuídos pelos 246 municípios de Goiás, superando os 5,1 milhões de 2022.

Dentre os programas significativos, as 14 unidades do Restaurante do Bem serviram mais de 3,5 milhões de refeições em 2023. Adicionalmente, quase 84 mil marmitas foram doadas a refugiados venezuelanos e pessoas em situação de rua em diversas cidades. Além disso, a OVG desempenhou um papel crucial na capacitação de 2,9 mil voluntários e na realização de 82 iniciativas humanitárias.

A Casa do Interior do Estado de Goiás (Cigo) hospedou 4,5 mil pacientes e acompanhantes para tratamentos médicos em Goiânia. Durante o inverno, o Governo distribuiu 70 mil cobertores novos, e no Natal, presenteou mais de meio milhão de brinquedos a crianças carentes.

Pelo Programa Universitário do Bem (ProBem), a OVG beneficiou 14,8 mil estudantes universitários. As unidades da OVG assistiram mensalmente uma média de 1,4 mil idosos e 846 jovens.

O Banco de Alimentos foi responsável pela doação de mais de 1,2 milhão de quilos de alimentos, beneficiando mensalmente mais de 3 mil famílias e 79 entidades sociais. O Programa NutreBem contribuiu com aproximadamente 441 unidades do Mix do Bem e frutas desidratadas, alcançando mensalmente 5 mil famílias e 28 entidades sociais.

Joice Fernanda Ferreira de Oliveira, de 27 anos e residente em Aparecida de Goiânia, exemplifica o impacto desses programas. Como beneficiária, ela expressou sua gratidão, destacando a importância da ajuda recebida para manter a dignidade e a alimentação de sua família.

Além disso, a OVG realizou 215,8 mil atendimentos ao cidadão em 2023, fornecendo itens como cadeiras de rodas, muletas e outros recursos essenciais, além de promover 203 ações do projeto OVG Perto de Você em 93 municípios.

Gracinha Caiado, primeira-dama e presidente de honra da OVG, reforçou o compromisso da organização com a assistência rápida e eficiente às famílias em vulnerabilidade social, destacando a importância de atender às necessidades emergentes e contribuir para uma melhoria significativa na qualidade de vida dos beneficiados.