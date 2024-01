Prazo final para registro de plantações de soja em Goiás termina dia 27 de janeiro

Produtores agrícolas em Goiás agora têm até o dia 27 de janeiro para registrar suas lavouras de soja, de acordo com a nova determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Essa extensão do prazo segue um pedido feito pelo Governo de Goiás através da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), que também resultou na permissão para o prolongamento do período de semeadura até 12 de janeiro. Para registrar as lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago) é só acessar o site https://sidago.agrodefesa.go.gov.br.

Mário Sérgio de Oliveira, coordenador do programa de grandes culturas da Agrodefesa, destacou a importância do cadastro, que se tornou obrigatório em 2010. Segundo a última atualização normativa de 2022, é essencial declarar a lavoura até 15 dias após a conclusão do calendário de semeadura. Este cadastro inclui dados como a área plantada, o tipo de cultivar, a data de plantio, a previsão de colheita, e informações sobre a origem das sementes, incluindo o CNPJ do fornecedor ou a confirmação de que foram produzidas pelo próprio agricultor. Informações adicionais sobre se a cultura é irrigada ou não também são requeridas.

O coordenador enfatiza que esses dados são fundamentais para a Agrodefesa planejar e implementar medidas de proteção à sanidade das lavouras. Por exemplo, ao identificar a distribuição de plantações de soja no estado, torna-se mais eficaz combater pragas como a ferrugem asiática. Em casos de infestação precoce, a Agrodefesa pode agir rapidamente para controlar a situação e alertar os produtores vizinhos sobre medidas preventivas.

Oliveira também ressalta a importância de comunicar imediatamente a Agrodefesa local em caso de detecção da ferrugem na soja, permitindo que ações sanitárias sejam implementadas rapidamente para limitar a propagação da praga para outras plantações próximas.