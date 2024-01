Programa de Seguro Rural (PSR) mantém proteção aos produtores em 2023 apesar de desafios orçamentários

O ano de 2023 trouxe desafios significativos para o Programa de Seguro Rural (PSR) no Brasil, conforme relatórios recentes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Mesmo enfrentando restrições orçamentárias, o programa conseguiu manter sua missão de proteger os produtores rurais em todo o país.

Com recursos limitados, o Mapa conseguiu subscrever um pouco mais de 107 mil apólices, beneficiando cerca de 70 mil produtores. A magnitude das lavouras seguradas, abrangendo 6,25 milhões de hectares, reflete o esforço conjunto do setor em garantir uma proteção abrangente. Em termos de valor segurado, o PSR conseguiu manter uma cobertura considerável, chegando a quase R$ 40 bilhões. Isso significa que, para cada real investido em subsídios, aproximadamente R$ 42 foram protegidos.

Quando se trata de indenizações, até outubro, as seguradoras desembolsaram cerca de R$ 2 bilhões para compensar os produtores por suas perdas, o que supera em mais do que o dobro o orçamento original do PSR para o mesmo período.

Inicialmente alocado com um montante de R$ 1,06 bilhão, o orçamento do PSR foi reduzido para R$ 933 milhões, adicionando mais complexidade a um cenário já desafiador. A situação foi ainda mais agravada pela rejeição de solicitações de suplementação de verbas, resultando em cancelamentos de operações ou colocando uma carga adicional sobre os produtores, que tiveram que arcar com o valor total dos contratos.

No entanto, é essencial ressaltar a resiliência e o compromisso do setor agrícola em enfrentar adversidades. Mesmo com um orçamento mais enxuto, o PSR conseguiu continuar oferecendo proteção a milhares de produtores, enfatizando a importância contínua do programa para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro e para a segurança alimentar e econômica de muitos municípios, especialmente diante dos desafios apresentados pelo fenômeno El Niño.